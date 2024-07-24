

«Гахария за Грузию» активизирует «Группу защиты выборов»

24.07.2024 15:54





По заявлению заместителя председателя партии «Гахария за Грузию» Натии Мезвришвили, партия активизирует «Группу защиты выборов», целью которой будет выявление фактов фальсификации голосов на выборах и их защита.



Об этом Мезвришвили заявила на брифинге в офисе партии.



По ее словам, главной задачей как местных политических акторов, так и иностранцев должна стать защита выборов 26 октября.



«В ответ на состоявшееся вчера в Сенате обсуждение по выборам в Грузии, из которого стало известно, что на октябрьских выборах запланировано беспрецедентное наблюдение для превенции фальсификаций и защиты выбора граждан, сегодня Кобахидзе анонсировал манипулирование выборами.



Партия «Гахария - за Грузию» активизирует «Группу защиты выборов», главной целью которой будет выявление фактов фальсификации и защита голосов.



Мы предоставим местным и международным наблюдателям основанные на доказательствах избирательные нарушения, чем будем периодически делиться с общественностью, сделаем публичными и этим ответим на ложь Кобахидзе и «Мечты».



Чем больше увеличится помощь партнеров в плане защиты выборов, тем больше увеличится ложь власти, дезинформация против запада и конспирации о «партии глобальной войны» с единственной целью – добиться легитимации манипулируемых результатов. Ярким доказательством этого является сегодняшняя реакция Кобахидзе.



Соответственно, сейчас главной задачей каждого местного политического или иного актора должна быть защита выборов, комплексный процесс фальсификации которых «Мечтой» уже давно начался.



Мы ценим усилия граждан Грузии и гражданского общества, направленные на защиту выборов и готовы к тесному сотрудничеству», - заявила Мезвришвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





