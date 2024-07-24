

Еврокомиссия предупредила Словакию не принимать «закон об иноагентах»

24.07.2024 17:38





Еврокомиссия предупредила Словакию, что она примет немедленные правовые меры, если правительство продолжит продвигать закон «о неправительственных организациях».



Закон требует, чтобы неправительственные организации, получающие финансирование из-за границы, идентифицировали себя как «организации, поддерживаемые из-за границы».



В Еврокомиссии заявляют, что ждут окончательной версии закона, после чего будут проанализированы пути дальнейших действий и принято решение.



«Существует возможность и наша обязанность инициировать процедуры нарушения, когда мы видим, что национальные законы не соответствуют законодательству ЕС», — заявила еврокомиссар по вопросам транспарентности Вера Юрова на пресс-конференции в Брюсселе.







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