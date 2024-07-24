

Лидеры «Лело» ознакомят президента с их планами

24.07.2024 19:27





Лидеры «Лело» Мамука Хазарадзе, Бадри Джапаридзе, лидер партии «Для народа» Анна Долидзе и основатель «Площади Свободы» Леван Цуцкиридзе встречаются с президентом Грузии Саломе Зурабишвили во дворце Орбелиани.



Как сообщил журналистам перед встречей лидер партии "Лело" Бадри Джапаридзе, они намерены ознакомить президента с планами коалиции.



По словам Джапаридзе, члены нового политического объединения рассматривают президента Зурабишвили как важного партнера.



«Наша коалиция встречается с президентом Саломе Зурабишвили. Мы намерены ознакомить ее с планами и шагами, которые нам нужно предпринять. Мы видим, что президент делает все, что в ее компетенции, она может способствовать стране на пути евроинтеграции. Мы рассматриваем президента как важного партнера в борьбе за европейское будущее страны, соответственно, поэтому запланирована эта встреча» - заявил Бадри Джапаридзе.



«Как вы знаете, мы создали мощную коалицию, которая готовится стать правящей силой страны и вернуть страну на путь НАТО и Евросоюза, соответственно, мы пришли сегодня, чтобы ввести в курс дела о наших планах, потому что считаем президента одним из главных союзников на пути реформ Евросоюза», - заявила Анна Долидзе.





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