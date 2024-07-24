

Кобахидзе встретился с директором офиса NDI в Грузии

24.07.2024 19:31





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с директором офиса Национального демократического института (NDI) в Грузии Аланом Гиламом и представителями миссии NDI по наблюдению за выборами. Информацию об этом распространяет администрация правительства.



По их данным, главными темами встречи были парламентские выборы текущего года и предвыборная среда. Внимание было уделено новому избирательному законодательству. Премьер отметил, что впервые в истории более 90% избирателей пройдут регистрацию и проголосуют, используя электронные технологии, тем же методом будут подсчитываться результаты выборов. Соответственно, недостатки в избирательном процессе будут сведены к минимуму, что обеспечит проведение выборов на высоком уровне.



«Разговор также коснулся роли международных наблюдательных миссий и текущей политической ситуации в стране.



Ираклий Кобахидзе заявил, что и на этот раз будут обеспечены свободные и справедливые выборы, а также максимальная прозрачность избирательного процесса. С этой целью для наблюдения за выборами приглашены как краткосрочные, так и долгосрочные миссии авторитетных международных организаций.



Глава правительства еще раз подтвердил готовность власти максимально способствовать уменьшению политической поляризации в стране, чтобы избирательная кампания прошла в спокойной обстановке», - говорится в информации.







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