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Глава финансов-бюджетного комитета парламента встретился с представителями оценочной миссии программы бюджетной помощи ЕС
24.07.2024 19:35
Председатель финансово-бюджетного комитета парламента Грузии Паата Квижинадзе встретился с представителями оценочной миссии программы бюджетной помощи ЕС (EU4 Sustainable Governance and Resilience) Марком Лики, Жаном Чарльзом Амиэлсисом и Давидом Шошитаишвили.
Как сообщается, председатель комитета представил миссии оценщиков ЕС результаты деятельности комитета в 2023 году в части усиления финансового надзора. В связи с мандатом программы особое внимание было уделено принципу работы постоянной аудиторской группы, рассматривающей отчеты государственного аудита вместе с комитетом. Среди них было подчеркнуто, что аудиторская группа рассматривает все отчеты центрального уровня, представленные государственным аудитом.
Согласно Оценке государственных расходов и финансовой подотчетности (PEFA) за 2022 год, деятельность Комитета по финансам и бюджету, Государственной аудиторской службы и Аудиторской группы получила высшую оценку (А).
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