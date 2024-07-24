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Хазарадзе: Встреча с президентом, как всегда, была очень интересной
24.07.2024 21:03
Мы говорили с президентом о наших планах и о том будущем объединении, о котором общество узнает очень скоро, - заявил «Интерпрессньюс» лидер «Лело» Мамука Хазарадзе после встречи с Саломе Зурабишвили.
Как отметил Хазарадзе, лидеры нового политического объединения и президент в ходе беседы договорились, что будет серьезная активность в направлении эмиграции, чтобы уехавшие из страны эмигранты приняли участие в выборах.
«Встреча с президентом, как всегда, была очень интересной. Мы являемся стратегическими партнерами в том вопросе, что называется европейским будущим страны. Мы ознакомили с теми планами и шагами, которые предприняли несколько дней назад. Это создание мини-платформы с «Площадью Свободы» и партией Анны Долидзе. Мы также говорили о будущем объединении, по которому в последние дни много в виде консультаций и о котором общественность узнает очень скоро. Мы договорились, что будет очень серьезная активность в направлении эмиграции - мы хотим включить наших эмигрантов в эти решающие и важные для страны выборы», - отметил Мамука Хазарадзе.
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