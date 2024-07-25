

Пересмотр отношений с Грузией продолжается - Мэтью Миллер

25.07.2024 10:51





«Мы ясно дали понять, что будем судить правительство Грузии на основе его политических решений», — заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер на пресс-конференции.



«Если вы посмотрите на шаги, которые мы предприняли, мы ясно дали понять, что будем судить правительство Грузии на основе его политических решений, что наши политические решения зависят от действий, которые они предпринимают.



Итак, вы видели, что госсекретарь объявил о пересмотре наших отношений с Грузией. Он ввёл первые ограничения, первые санкции против грузинских чиновников. Пересмотр [отношений] с Грузией продолжается.



Мы всегда надеемся, что любая страна, которая начнет отступать от демократических норм или евроатлантической интеграции, изменит свой курс. Особенно, когда вы видите, как жители такой страны говорят, что хотят изменить курс. Однако, хотя мы и надеемся, что они внесут изменения, мы разрабатываем наши политические решения с вполне реальной вероятностью того, что они этого не сделают», — отметил Миллер.



Миллер также ответил на вопрос о подсанкционных лицах, по его словам, они не имеют права раскрывать их личность по закону.





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