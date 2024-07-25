

Слушания в Комитете по иностранным делам Палаты представителей США по политике США в Грузии и Молдове

25.07.2024 10:56





23 июля в Палате представителей США прошли слушания, на которых обсуждалась предвыборная ситуация в Грузии и Молдове и политика США в отношении этих стран. На заседании, которое проходило под председательством конгрессмена Томаса Кина, с докладами выступили Джошуа Хак и Кристофер Смит, заместители помощника госсекретаря США в Бюро Госдепартамента по Европе и Евразии. Также с докладом выступил Александр Соколовски, заместитель помощника администратора Европейского и Евразийского бюро Агентства США по международному развитию (USAID).



Слушания прошли в контексте предстоящих парламентских выборов в Грузии и президентских выборов в Молдове, которые запланированы на октябрь. Что касается Грузии, члены комитета задали вопросы о таких проблемах, как недавно принятый закон об иностранных агентах, санкции Госдепартамента в отношении высокопоставленных грузинских чиновников, интеграция Грузии в евроатлантические структуры, а также усиление влияния России и Китая в Грузии и регионе Южного Кавказа.



На слушаниях присутствовал посол Молдовы в США, но посол Грузии в США не присутствовал.



Вступительная речь



Председатель Комитета по международным отношениям Томас Кин, открывая слушания, акцентировал внимание на противоположной траектории, которую выбрали Молдова и Грузия в контексте евроатлантической интеграции в последние годы. По его словам, Молдова «находится на пути к тому, чтобы стать постсоветской историей успеха».



«По другую сторону Черного моря Грузия, к сожалению, в последние годы пошла совсем другим путем, чем Молдова», – отметил Кин. Он также рассказал о десятилетиях сотрудничества между США и Грузией после распада Советского Союза. «После обретения независимости от Советского Союза грузинский народ проявил особую решимость оставить позади советское прошлое страны и инициировать более тесные отношения с Соединенными Штатами и Европой», – отметил он. Говоря в контексте военных отношений США и Грузии, Кин подчеркнул, что «грузины воевали и проливали кровь не только для того, чтобы защитить свою страну от агрессивной войны России в 2008 году, но и воюя бок о бок с американскими военными. Грузия была крупнейшим участником Международных сил поддержки безопасности в Афганистане, не входящим в НАТО».



Кин отметил, что на фоне взаимного сотрудничества и помощи «недавние действия нынешнего правительства Грузии во главе с партией «Грузинская мечта» вызывают большое разочарование». Он заявил, что «закон Грузии об иностранных агентах испортил отношения Грузии с Западом». Он назвал закон, принятый «Грузинской мечтой» в Парламенте, угрозой, которая отбрасывает назад прогресс, достигнутый Грузией в результате десятилетий напряженной работы на пути к евроатлантической интеграции.



Действия «Грузинской мечты» «плюют в душу грузинскому народу, подавляющее большинство которого выступает за вступление в Евросоюз», – заключил он.



Билл Китинг, председатель подкомитета по Европе, энергетике, охране окружающей среды и кибербезопасности Комитета по международным отношениям Конгресса, выступил с двумя посланиями к правительству Грузии и грузинскому народу. Действия правительства Грузии «не остались и не останутся без ответа», – сказал он, подчеркнув введение Госдепартаментом визовых ограничений и потенциальных экономических санкций для представителей «Грузинской мечты». Китинг заявил народу Грузии, что «Конгресс и администрация будут продолжать поддерживать ваши усилия, как они это делали на протяжении последних трех десятилетий».



Выступление докладчиков



Джошуа Хак, помощник заместителя госсекретаря в Бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента США, в своем вступительном слове подчеркнул постоянную поддержку Госдепартаментом США демократических устремлений грузинского народа. В то же время он отметил позицию США о том, что правительство Грузии движется в неправильном направлении.



«Мы тесно сотрудничаем с коллегами из различных ведомств над дополнительными шагами, включая перенаправление или приостановку программ поддержки, а также отмену политического взаимодействия. Министерство обороны недавно объявило о переносе военных учений в Грузии на неопределенный срок», – сказал он, – «Надеемся, что лидеры Грузии пересмотрят свои действия и вернутся к давно заявленным евроатлантическим устремлениям Грузии», – сказал Хак.



Он поблагодарил членов комитета за проведение слушаний и отметил: «эти слушания проводятся в очень важное время как для наших двусторонних отношений, так и для будущего грузинской демократии». Он также отметил, что «правительство Грузии резко отклонилось от прежней демократической траектории страны, что ставит под угрозу ее евроатлантические устремления и отношения с Соединенными Штатами. Оно приняло недемократическое законодательство, демонизировало гражданское общество и начало дезинформационные и словесные нападки на Соединенные Штаты и европейских партнеров, которые поддерживали Грузию в течение десятилетий». Джошуа Хак рассказал о законе об иностранных агентах и его сходстве с российским законодательством, отметив, что закон «отражает антидемократический уклон страны». Джошуа Хак также рассказал о негативных последствиях этого закона для неправительственного сектора и демократии Грузии. Он отметил, что закон был принят, несмотря на массовое сопротивление граждан, критику международных партнеров Грузии и выводы Венецианской комиссии Совета Европы.



Он рассмотрел события в контексте американо-грузинских отношений, такие как установление санкций коррумпированным судьям, бывшему генеральному прокурору Отару Парцхаладзе, введение визовых ограничений грузинским чиновникам в ответ на действия, подрывающие демократию, отсрочку военных учений «Достойный партнер» на неопределенный срок и продолжающийся процесс всестороннего пересмотра двусторонних отношений.



Шаги по исправлению отката демократии в Грузии, представленные Хаком, включают отмену закона об иностранных агентах, прекращение распространения дезинформации о Соединенных Штатах, приостановку действия других недемократических законов и обеспечение того, чтобы предвыборный период и октябрьские парламентские выборы были свободными и справедливыми.



Докладчик подчеркнул исключительную важность свободных и справедливых парламентских выборов и «непоколебимую» поддержку гражданского общества Грузии со стороны США. «Будущее Грузии должно решаться грузинским народом, поэтому мы должны быть осторожны с угрозами, с которыми Грузия сталкивается со стороны России, которая все еще оккупирует двадцать процентов территории Грузии», – сказал он.



«Я хочу еще раз подтвердить, что, несмотря на эти трудные времена, приверженность Соединенных Штатов грузинскому народу остается непоколебимой и неизменной. Американцев и грузин связывает особая дружба, основанная на наших общих ценностях, любви к свободе и независимости. Мы продолжим поддерживать дальнейшее развитие сильной, безопасной и демократической Грузии», – добавил он.



Александр Соколовски, заместитель помощника администратора USAID по Европе и Евразии, начал свой доклад словами: «в данный момент в Грузии мы сталкиваемся с глубокой обеспокоенностью по поводу будущего страны». Он также рассказал о митингах против закона об иностранном влиянии и отметил, что «недавнее принятие закона об иностранных агентах является ненужным шагом в неправильном направлении, который угрожает гражданскому обществу и поляризует Грузию». По его словам, закон вызывает тревогу не только потому, что он основан на российском законе о внешнем влиянии, но и «из-за модели управления, которую он воплощает, что приводит к росту стигматизации и недоверия к гражданскому обществу и ограничивает его деятельность».



Он рассказал об усилиях USAID по укреплению демократии и развитию Грузии и выразил сожаление по поводу того, что Грузия отклонилась от демократической траектории.



«Учитывая серьезность ситуации в Грузии», Соколовски подчеркнул необходимость продолжения текущего пересмотра двустороннего сотрудничества между США и Грузией.



Говоря о решающих парламентских выборах в октябре, Соколовски сказал: «USAID поддерживает многогранные программы по продвижению свободных и справедливых выборов: они включают миссии по предвыборной оценке, долгосрочную и краткосрочную деятельность по международному и внутреннему наблюдению, поддержку прозрачной и подотчетной избирательной администрации и освещение выборов независимыми СМИ». Он добавил, что «более чем когда-либо мы считаем, что всесторонний надзор со стороны многих источников будет иметь решающее значение для обеспечения добросовестности избирательного процесса и общественного доверия».



Вопросы



После выступления докладчикам задали вопросы члены Палаты представителей США: Томас Кин, Джо Уилсон, Мадлен Дин, Энн Вагнер, Дина Титус, Джим Коста и Билл Хьюзенга.



Закон об иностранных агентах и FARA



Отвечая на вопрос председателя Кина о разнице между законом Грузии об иностранных агентах и законом США FARA, Хак объяснил, что Закон Грузии применяется только к гражданскому обществу и организациям СМИ, в то время как FARA освобождает СМИ, если они на 80 процентов принадлежат американцам. Грузинский закон не разделяет таким образом и более того, «специально нацелен на СМИ». Еще одно отличие состоит в том, что закон Грузии фокусируется на источниках финансирования, а не на том, что организация представляет или делает, в то время как FARA рассматривает действия организации, – отметил он.



Конгрессмен Кин поинтересовался подобным законодательством в России, на что Хак отметил, что действительно существует явное сходство с точки зрения как формы, так и целей закона, особенно если учесть, что «Грузинская мечта» хочет использовать грузинский закон для наказания критиков власти.



Влияние закона об иностранных агентах на местные партнерские организации в Грузии



Вопросы конгрессменов Кина и Дина касались влияния закона на местные партнерские организации Государственный департамент и USAID в Грузии, на что Соколовски сказал, что шаги, которые должны предпринять эти агентства, станут более ясными после того, как в августе будут опубликованы правила реализации закона. В то же время, «наша миссия в Тбилиси работает с нашими партнерами над тем, что мы называем проактивной стратегией взаимодействия с гражданским обществом («lean in strategy»). Мы помогаем им пройти этот переход в этой среде и предлагаем им набор услуг, в которых они раньше не нуждались».



Региональная безопасность и влияние Китая



Конгрессмен Коста спросил Хака об уроках на примере отката демократии в Грузии, которые можно применить по решению проблем демократической устойчивости и другим усилиям в регионе. Хак отметил, что США обеспокоены вредоносными намерениями России на Южном Кавказе. «Очевидно, что Россия рассматривает этот регион как ареал, где она должна иметь преимущество, и она хочет видеть на своей границе слабые, разделенные и изолированные страны, которыми она затем сможет воспользоваться», – сказал Хак.



Вопрос члена Палаты представителей Хьюзинга касался строительства порта Анаклия, а точнее, взаимодействия китайско-российского альянса и влияния Китая в Грузии. Джошуа Хак отметил, что США особенно обеспокоены некоторыми компаниями, которые участвуют в консорциуме и которые, согласно контракту, будут строить указанный порт. По его словам, по данным США, одна из этих компаний имеет связи с китайским ВПК.



Вопрос члена Палаты представителей Вагнера касался потенциальных проблем региональной безопасности, связанных со строительством порта Анаклия. Хак отметил, что удивительно, что правительство «Грузинской мечты» решило, что Китай, который финансирует войну России в Украине, является подходящим стратегическим партнером для Грузии. Он также отметил, что США подняли этот вопрос перед правительством Грузии, и призвал его рассматривать этот проект как стратегический риск.



«Наряду с ожидаемыми экономическими выгодами от партнерства с Китаем», – сказал он, – «правительство Грузии должно учитывать издержки и риски, которые связаны с зависимостью от Китая и делают Грузию уязвимой для экономического давления».



Конгрессмен Уилсон спросил Хака и Соколовски о планах Администрации США по обеспечению справедливых и свободных октябрьских выборов. Хак отметил, что правительство Грузии с одной стороны нападает на США и других партнеров, а с другой убеждает своих сторонников в том, что Грузия все еще находится на пути евроатлантической интеграции. Хак подчеркнул, что важно «дать четкий и прямой сигнал правительству Грузии на высоком уровне о том, что оно движется в неправильном направлении и что необходимо сделать, чтобы вернуть евроатлантическую траекторию в нужное русло». Соколовски добавил, что Соединенным Штатам следует сосредоточиться на избирательном процессе, чтобы помочь Грузии двигаться в правильном направлении, содействуя работе предвыборных оценочных миссий и наблюдателей.



Будущие санкции и шаги



Член Палаты представителей Вагнер поинтересовался, намерен ли Госдепартамент предпринять дополнительные шаги в контексте привлечения к ответственности чиновников «Грузинской мечты». Хак сказал: «Это активный процесс, который требует от нас рассмотреть все инструменты, которые есть у нас в Грузии, чтобы привлечь людей к ответственности за коррупцию, нарушения прав человека и подрыв демократии». Госдепартамент не может публично обсуждать эти потенциальные шаги, поскольку работа над ними все еще находится в стадии разработки. Хак рассказал о санкциях, уже введенных США, и визовых ограничениях, введенных против коррумпированных судей.



Хак подчеркнул, что необходимо понимать, что правительство Грузии ведет двойную игру: «они хотят критиковать США и европейских партнеров и в то же время говорят своему народу, что все еще находятся на пути к присоединиться к Евросоюзу», – сказал он, – «Это недобросовестное поведение».



Источник: Civil Georgia

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