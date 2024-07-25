

Зампомощника госсекретаря США: Утверждения о существовании партии глобальной войны - ложь

25.07.2024 11:21





Когда утверждаешь, что существует партия глобальной войны, которая хочет навредить Грузии, то это ложная информация, - заявила заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юри Ким, слова которой публикует журналист Алекс Рауфоглу в соцсети X.



«Когда вы утверждаешь, что США хотят открыть второй фронт в Грузии, это ложная информация. Когда утверждаешь, что американский посол, личный представитель американского президента, возглавляет тайную операцию по организации государственного переворота против избранных властей такой дружественной страны, как Грузия, это в очередной раз ложная информация. Когда вы утверждаешь, что существует партия глобальной войны, которая хочет навредить Грузии, это ложная информация», - заявила Юри Ким.



Юри Ким отметила, что нельзя заявлять одно, а делать другое.



«Нельзя заявлять, что представляешь свой народ, хочешь будущего в Европе и прочных отношений с США, а затем делать то, о чем твои народ и друзья говорят, что это то, что делает и чего хочет Россия. Это безумие, особенно когда 20% страны оккупированы Россией», - отметила Ким.



Напомним, что представители власти Грузии не раз упоминали в своих речах партию глобальной войны, обвиняя ее во всех мировых бедах, в том числе и в Грузии, в том числе и подготовку покушения на их лидера-миллиардера Бидзину Иванишвили. Совсем недавно они обвинили это "партию" в покушении на Дональда Трампа, имевшего место несколько дней назад.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





