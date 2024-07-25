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Премьер Грузии заявил, что к 2030 году бедность в стране обнулится


25.07.2024   11:29


Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что если страна продолжит развиваться такими же темпами, то к 2030 году бедность в ней обнулится, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Конечно, нам еще далеко до европейских стандартов, обнуления бедности, но если мы продолжим так же, то уже к 2030 году у нас будет существенный перелом с точки зрения социального положения населения. Бедность почти обнулится, если не полностью", - сказал Кобахидзе.

Как добавил Кобахидзе, рост экономики Грузии в январе - мае составил 9,3%, а уровень безработицы - 16,4%.


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