

Рати Брегадзе о попытке подготовки убийства Иванишвили

25.07.2024 12:06





Служба государственной безопасности не раз показывала, что находится на высоте и отводила от общества множество испытаний и угроз. Естественно, это расследование также успешно завершится, - заявил журналистам министр юстиции Грузии Рати Брегадзе, откликаясь на заявление Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии относительно организации террористического акта против почетного председателя «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили.



Как отметил Брегадзе, СГБ будет предоставлять общественности информацию о ведущемся расследовании таким образом, чтобы государственная безопасность не была поставлена ​​под угрозу.



«Что касается вашего вопроса о том, почему многие подробности не разглашаются общественности, то работа СГБ имеет свою специфику, она связана с государственной тайной, и я уверен, что СГБ будет предоставлять информацию общественности таким образом, чтобы государственная безопасность не подвергалась угрозе», - заявил Рати Брегадзе.



По заявлению Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии, СГБ расследует факты подготовки преступной деятельности в Грузии, в том числе подготовки убийства почетного председателя партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили при организации и финансировании находящихся в Украине бывших высокопоставленных чиновников Грузии и бывших сотрудников силовых ведомств.



По данным службы, целью упомянутых преступных действий является свержение государственной власти насильственным путем деструктивными силами на фоне создания беспорядков и ослабления власти.



Расследование по факту подготовки террористического акта и заговора с целью свержения государственной власти проходит в СГБ по 1-й части статьи 18-323 и 1-й части статьи 315 УК Грузии.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





