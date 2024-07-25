

Мачарашвили: Три политические фигуры: Бидзина Иванишвили, Роберт Фицо и Дональд Трамп борются за мир

25.07.2024 12:06





По заявлению депутата от партии «Сила Гурама Мачарашвили, заявление СГБ относительно организации террористического акта против почетного председателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили «естественно, становится убедительным», учитывая, что в последние несколько месяцев в мире произошли нападения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо и кандидата в президенты США – Дональда Трампа.



По словам Мачарашвили, и Бидзина Иванишвили, и Дональд Трамп, и Роберт Фицо борются за «мир и традиционную жизнь».



«Много раз мы видели превентивные заявления Службы государственной безопасности, в том числе их действия, которые практически предотвратили в стране многие радикальные процессы, революционные сценарии и террористические акты. Это, кстати, неоднократно в прямом эфире подтверждали руководители семинаров, проводившие эти семинары для молодежи и для разработки революционных сценариев в Грузии. Следовательно, и в этом случае, то, что распространила СГБ о подготовке террористического акта против почетного председателя «Грузинской мечты», естественно, становится убедительным. Если посмотреть на мир – за последние два месяца премьер-министр Словакии, бывший президент и кандидат, и Бидзина Иванишвили. Эти три политические фигуры: Бидзина Иванишвили, Роберт Фицо и Дональд Трамп борются за мир и традиционную жизнь. Поэтому то, что сказала СГБ, естественно, убедительно», - заявил Гурам Мачарашвили.



По заявлению Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии, СГБ расследует факты подготовки преступной деятельности в Грузии, в том числе подготовки убийства почетного председателя партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили при организации и финансировании находящихся в Украине бывших высокопоставленных чиновников Грузии и бывших сотрудников силовых ведомств.



По данным службы, целью упомянутых преступных действий является свержение государственной власти насильственным путем деструктивными силами на фоне создания беспорядков и ослабления власти.



Также напомним, в мае вооруженный мужчина 5 раз выстрелил в Роберта Фицо, когда тот встречался со сторонниками в городе Хандлова. Он получил множественные ранения и ему потребовались две операции.



Дональд Трамп был ранен в результате перестрелки во время встречи со сторонниками в городе Батлер, штат Пенсильвания.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





