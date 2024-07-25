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Рати Брегадзе: Грузино-американские отношения обязательно вернутся в нормальные рамки
25.07.2024 12:07
«Грузино-американские отношения обязательно вернутся в нормальные рамки, уверен, они станут еще крепче и интенсивнее», — заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе.
По словам Брегадзе, грузино-американские отношения вскоре станут более интенсивными, чем когда-либо.
«Грузинско-американские отношения достигли высшей отметки при власти «Грузинской мечты». В любых отношениях обязательно бывают определённые моменты, когда возникают небольшие недопонимания. У наших отношений такой большой потенциал и столько ресурсов, что я уверен, и еще раз решительно говорю вам, что скоро эта отметка выйдет на более высокий уровень», — заявил Рати Брегадзе.
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