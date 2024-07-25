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Рати Брегадзе: Здоровье Саакашвили является предметом постоянной заботы и наблюдения
25.07.2024 12:08
«Михаила Саакашвили переведут в пенитенциарное учреждение, как только будет соответствующая готовность со стороны врачей», — заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе.
«Конечно, врачи оценивают состояние его здоровья. Мы можем подтвердить, что когда врачи будут готовы, его переведут в пенитенциарное учреждение, потому что принцип очень простой, осужденный отбывает наказание в пенитенциарном учреждении», — сказал Рати Брегадзе.
По его словам, здоровье Михаила Саакашвили является предметом постоянной заботы и наблюдения.
«Состояние его здоровья является предметом постоянной заботы и наблюдения, когда будет принято решение о медицинском обследовании, вы узнаете об этом очень скоро. Я лично очень рад тому, что состояние его здоровья резко улучшилось, и хочу пожелать ему крепкого здоровья», — заявил Рати Брегадзе.
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