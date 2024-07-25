

Ситуация в Грузии в центре внимания Конгресса США

25.07.2024 12:09





В комитете Сената США по международным отношениям 30 июля пройдут слушания о будущем Европы, в ходе которых опять будет обсуждаться Грузия. Инициатором слушаний является сенатор Джин Шахин.



В комитете по международным отношениям Палаты представителей на этой неделе обсуждались предстоящие парламентские выборы в Грузии и политика США в Грузии и Молдове.



Серия резких заявлений конгрессменов и представителей Госдепа

«Правительство Грузии кардинально меняет демократическую траекторию страны» и «ведет кампанию по дезинформации и очернению своих западных партнеров», — заявил замгоссекретаря США Джошуа Хак.



Он отметил, что «власти Грузии приняли недемократические законы, демонизировали гражданское общество и участвовали в дезинформации и риторических атаках на американских и европейских партнеров, которые поддерживали Грузию на протяжении десятилетий».



«Пересмотр отношений с Грузией продолжается. Мы надеемся что Тбилиси вернется на демократический курс. В то же время мы разрабатываем наши политические решения с учетом реальной возможности того, что [правительство Грузии] может не изменить курс», — сказал представитель Госдепа Мэтью Миллер.



Конгрессмен-республиканец Томас Кин, председатель европейской подкомиссии комитета по международным отношениям Палаты представителей США назвал Бидзину Иванишвили диктатором, напомнив про его выступление на провластной акции в Тбилиси: «Это было выступление безжалостного диктатора, а не близкого партнера США. Он пригрозил политическим оппонентам жестокой местью».



Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Йюри Ким назвала фейком рассуждения правящей партии Грузии о «партии глобальной войны» и том, что США хотят открыть в Грузии второй фронт:



«Это фейк-ньюс. Они утверждают, что посол США, личный представитель американского президента, каким-то образом замешана в государственном перевороте против избранного правительства дружественной страны — это опять фейк-ньюс. Они утверждают, что существует глобальная партия войны, которая хочет навредить Грузии — это фейк-ньюс».



В правящей партии Грузии утверждают, что США неверно и несправедливо оценивают ситуацию в стране, говоря об откате от демократии. В правительстве прямо говорят, что рассчитывают на победу Дональда Трампа на выборах США, после которых, по мнению «Грузинской мечты», «все изменится».



Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на этой неделе заявил, что США нужно у себя провести деолигархизацию, чтобы покончить с влиянием «партии глобальной войны».



В «Грузинской мечте» приписывают к «партии глобальной войны» всех критиков как внутри, так и за пределами страны. По утверждению правящей партии, эти силы противостоят им, желая устроить в стране революцию и вовлечь в войну против России. Предстоящие в октябре парламентские выборы в партии объявили референдумом по вопросу «мир или война», в противовес оппозиции, которая позиционирует выборы, как референдум на тему «Европа или Россия».



В ЕС и США заявления об интересах «партии глобальной войны» называют антизападной дезинформацией. Риторика лидеров ГМ привела к тому, что Пентагон отменил грузино-американские военные учения «Достойный партнер 2024», а Госдеп объявил о пересмотре отношений с Грузией. Евросоюз вскоре сообщил о заморозке процесса вступления Грузии в сообщество и приостановке выделения 30 млн евро Минобороны страны.



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