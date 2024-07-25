

Георгий Вашадзе расценил заявления премьер-министра как риторику ненависти

25.07.2024 13:19





Хочу еще раз задать вопрос: Ираклий, что грузинскому народу от твоей презрительной риторики? Ты что-нибудь сделаешь для него? – Ничего! – Вы лишь хотите сохранить власть, - так отреагировал один из лидеров «Единства» Георгий Вашадзе на заявления, сделанные вчера премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе.



Он расценил заявления премьер-министра как риторику ненависти и отметил, что населению Грузии она больше не нужнак.



«Вчерашнее выступление Кобахидзе стало очередной риторикой, полной ненависти, которая больше не нужна Грузии. Давайте открыто зададимся вопросом, в какой стране мы хотим жить. Хотим ли мы жить в стране Кобахидзе-Иванишвили, где есть противостояние, ненависть, вражда с нашими европейскими и американскими партнерами, крайняя бедность, высокие цены и безработица, или же мы хотим жить в стране, являющейся членом Европейского союза, куда притекают инвестиции, создаются высокооплачиваемые рабочие места, и мы прекращаем противостояние и двигаемся вместе к ЕС и более глубокому партнерству с США и нашими партнерами?» - заявил Вашадзе.



Вместе с тем, как он отметил, «Грузинская мечта» делает все, чтобы не допустить участия эмигрантов в выборах.



«Грузинская мечта» делает все, чтобы эмигранты не участвовали в выборах, потому что эти люди уехали за границу из-за лишений, высоких цен и безработицы, и они хотят вернуться на родину, и они прекрасно знают, что нужно сменить власть. Поэтому они не открывают избирательные участки, но нам все равно нужно приложить максимум усилий, чтобы зарегистрировать как можно больше эмигрантов», - заявил Вашадзе.





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