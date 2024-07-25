

Рати Брегадзе: Правящая партия «планирует впечатляющую победу

25.07.2024 13:19





По заявлению министра юстиции Грузии Рати Брегадзе, если почетный председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили примет решение и станет кандидатом в президенты от правящей партии, то в случае его избрания, он будет лучшим президентом в истории Грузии.



Так министр ответил на вопрос журналистов – может ли Бидзина Иванишвили стать кандидатом в президенты от правящей партии?



«Если г-н Иванишвили решит и станет кандидатом в президенты, я убежден, что он будет лучшим президентом в истории Грузии, хотя я не знаю, кто будет кандидатом в президенты», - заявил Рати Брегадзе.



Что касается парламентских выборов, то, по словам министра юстиции, правящая партия «планирует впечатляющую победу».



«Грузинская мечта» планирует впечатляющую победу на выборах. Какие шансы у оппозиции, разумеется, это зависит от избирателей, но исходя из их действий я думаю, что их шансы минимальны. Их максимум – преодолеть избирательный барьер. Но я думаю, что им и это будет очень затруднительно», – заявил Рати Брегадзе.





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