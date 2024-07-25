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В Грузии допросили еще одного бойца по делу о возможном покушении на Иванишвили


25.07.2024   13:26


В рамках расследования, начатого в СУС, в Тбилисском городском суде в присутствии мирового судьи показания по делу о возможном покушении на почетного председателя правящей партии Бидзину Иванишвили дал участвовавший в войне в Украине грузинский боец Константин Джгамая.

Как заявил адвокат Торнике Чиковани, еще до начала допроса, его подзащитный, не имеет связей и знакомств с бывшими высокопоставленными чиновниками правительства, которых в СГБ подозревают в подготовке террористических актов и государственных переворотов.

«Он не имеет никакого отношения к совершению преступления по этим статьям и готов дать показания. Ему неясно и неизвестно, почему его вызвали, поэтому он пришел выяснить этот факт.

Никакой связи, никакого знакомства, никакого родства с этими людьми он не имеет.

Он состоял в иностранном легионе на Украине, в «Грузинском легионе» не был, был там периодически, в общей сложности больше года. Как он мне рассказал, он вернулся в Грузию несколько месяцев назад», — сказал Чиковани.


Источник: СОВА
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