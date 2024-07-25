

Премьер Грузии объявил «национальной задачей» наказание Единого Национального движения

25.07.2024 13:27





После парламентских выборов в октябре под суд будет отдана сама оппозиционная партия «Единое национальное движение», также возможно привлечение к ответственности и отдельных лиц, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



«Мы говорим об отдаче под суд политический силы, то есть отдаче под суд этой агентуры, за чем свободно могут последовать приговоры на индивидуальном уровне… Общество знает, сколько преступлений совершила эта политическая сила. Когда в конечном счете прольется свет на все преступления, конечно, все это может дойти до индивидуальных приговоров», — сказал Кобахидзе.



По его словам, это «национальная задача». «Демократической и здоровой политической среды в Грузии не будет, пока оппозиция является преступной, криминальной политической силой», — сказал Кобахидзе.



Ранее репрессии в отношении «коллективного Национального движения» анонсировал основатель и почетный председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили.





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