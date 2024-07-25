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Глава Минюста уверен, что Иванишвили мог бы стать лучшим президентом в истории Грузии
25.07.2024 13:28
Как заявил министр юстиции Рати Брегадзе, он не знает, кто станет кандидатом в президенты от правящей команды.
Однако на вопрос журналиста, каким президентом был бы основатель и почетный председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили, Брегадзе ответил, что он был бы лучшим президентом в истории Грузии.
«Если г-н Иванишвили решит и станет кандидатом в президенты, я убежден, что он будет лучшим президентом в истории Грузии, хотя я не знаю, кто будет кандидатом в президенты», — заявил Рати Брегадзе.
В 2024 году президентские выборы пройдут через 45 дней после первой сессии новоизбранного парламента. Это будет первый случай, когда президент будет избран не прямым всенародным голосованием, а коллегией выборщиков.
В состав коллегии выборщиков войдут 300 членов, в том числе все члены парламента Грузии и высших представительных органов автономных республик Абхазия и Аджария. Остальные члены коллегии выборщиков назначаются соответствующими политическими партиями от представительных органов местного самоуправления в соответствии с квотами, определяемыми ЦИК на основании органического закона.
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