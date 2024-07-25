

Джапаридзе: Власти не проявляют политической воли к открытию избирательных участков за границей

25.07.2024 13:28





Открыть избирательные участки за границей легко, если есть политическая воля. Просто нынешние власти не проявляют этой политической воли. Они знают, что проигрывают выборы за рубежом и проигрывают, предположительно, 3:1, - заявил лидер партии «Гирчи – Больше свободы» Зураб Джапаридзе на проведенном сегодня брифинге



По его словам, тот факт, что действующая власть оставляет граждан Грузии, проживающих за рубежом, без права голоса, обязательно найдет отражение в отчетах наблюдательных миссий.



«По одному из подсчетов, если бы избирательные участки были открыты во всех 90 городах, в общей сложности было бы израсходовано 0,8% бюджета ЦИК этого года. О каких-то особых расходах речь не идет. Это легко сделать, если для этого есть политическая воля. Просто нынешние власти не проявляют этой политической воли, потому что знают, что проигрывают выборы за границей и проигрывают, предположительно, 3:1. Сегодня мы отправим все эти документы с подписями наблюдательной миссии NDI и всем наблюдательным миссиям, которые будут наблюдать за выборами в Грузии.



Тот факт, что нынешняя власть не упрощает участие в выборах сотням тысяч граждан Грузии, проживающих за рубежом, и оставляет их без права голоса, это определенно отразится в отчетах наблюдательных миссий. Я также хочу обратиться к грузинским эмигрантам, 26 октября – важные выборы, нам нужна ваша помощь. Необходимо зафиксировать свою позицию и проголосовать 26 октября!» - заявил Джапаридзе.





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