

На съемочную группу TV Mtavari совершено нападение

25.07.2024 13:49





Телеканал Mtavari сообщает о нападении в селе Супса на журналиста Ладо Менабде и оператора Манучара Мжаванадзе. Съемочная группа выполняла свои обязанности, когда на них напали несколько мужчин, как утверждают в этом СМИ – представителей «Грузинской мечты», было повреждено оборудование.



«Первым приехал один человек, на машине, я стоял прямо здесь, в центре, он нас оскорбил словесно, начал ругаться в адрес канала Mtavari, затем в адрес отдельных личностей, мы не обратили внимания, к сожалению это обычная реальность.



Потом он вышел, обращаясь к нам. Начал словесно оскорблять меня, ругаться, потом плюнул мне в лицо и ударил. Я схватил его за руку, повернул обратно к машине, и в это время на нас напали 4 человека, которые вроде были готовы к развитию событий, избили меня, у меня какие-то проблемы с головой, поэтому я вызвал скорую», — рассказывает Ладо Менабде.



Полиция прибыла с опозданием, расследование еще официально не началось, сообщает журналист.





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