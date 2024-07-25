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На съемочную группу TV Mtavari совершено нападение
25.07.2024 13:49
Телеканал Mtavari сообщает о нападении в селе Супса на журналиста Ладо Менабде и оператора Манучара Мжаванадзе. Съемочная группа выполняла свои обязанности, когда на них напали несколько мужчин, как утверждают в этом СМИ – представителей «Грузинской мечты», было повреждено оборудование.
«Первым приехал один человек, на машине, я стоял прямо здесь, в центре, он нас оскорбил словесно, начал ругаться в адрес канала Mtavari, затем в адрес отдельных личностей, мы не обратили внимания, к сожалению это обычная реальность.
Потом он вышел, обращаясь к нам. Начал словесно оскорблять меня, ругаться, потом плюнул мне в лицо и ударил. Я схватил его за руку, повернул обратно к машине, и в это время на нас напали 4 человека, которые вроде были готовы к развитию событий, избили меня, у меня какие-то проблемы с головой, поэтому я вызвал скорую», — рассказывает Ладо Менабде.
Полиция прибыла с опозданием, расследование еще официально не началось, сообщает журналист.
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