

Член «Стратегии Агмашенебели»: «Грузинская мечта» проводит «фейковую» кампанию

25.07.2024 14:53





«Пропаганда, будто придет Трамп и Бидзина Иванишвили во всем разберется, не соответствует действительности», — говорит один из лидеров «Стратегии Агмашенебели» и «Единства» Паата Манджгаладзе, комментируя заявления представителей правящей партии о том, что с победой Дональда Трампа на выборах отношения его администрации с грузинскими властями потеплеют.



«Недавние заявления наших американских партнеров, в том числе дискуссии в Конгрессе, показали, что Америка двухпартийна в своей оценке правительства Грузии.



То, что «Грузинская мечта» проводит «фейковую» кампанию и объявляет врагом США, это как раз и делает против интересов Грузии. Соответственно, та пропаганда, будто Трамп придет и Бидзина Иванишвили все исправит, не соответствует действительности – сторонники Трампа, республиканцы, наиболее радикальны в оценках «Грузинской мечты».



Вот почему нам нужно знать, что Америка едина, независимо от администрации. Они поддерживают не какое-либо правительство, а грузинский народ…



Каждый день представитель Госдепартамента говорит о Грузии, а это означает, что Грузия и грузинский народ очень важны для Америки. Вы знаете, что есть MEGOBARI Act, который будет реализован сразу после смены правительства, который даст нам возможность посещать Америку без виз, получать больше инвестиций из Америки и быть более защищенной Грузией», — сказал Манджгаладзе.



Источник: СОВА

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