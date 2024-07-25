

Власти Грузии выделят 250 тысяч лари на признательность «успешных грузин»

25.07.2024 14:54





Согласно постановлению правительства Грузии от 18 июля, на проведение мероприятия направленного на признание «успешных грузин и популяризации их профессий», правительство потратит 250 тысяч лари.



Как указано в документе, Минфин выделил для этого средства из резервного фонда администрации правительства:



«Для финансирования расходов, необходимых для проведения мероприятия с целью признания успешных грузин и продвижения их профессий, Министерство финансов Грузии выделит 250 000 лари из резервного фонда правительства Грузии, предусмотренного законом «О государственном бюджете Грузии на 2024 год», — говорится в документе, подписанном Ираклием Кобахидзе.



C целью получения более подробной информации касательно данного указа Netgazeti пытается связаться с пресс-службой администрации правительства. В случае ее получения материал будет обновлен.





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