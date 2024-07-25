

Премьер-министр Грузии обвиняет НПО и оппозицию в поляризации

25.07.2024 15:12





Поляризация и радикализм – это, по мнению премьер-министра Грузии, основные вопросы, которые по сей день тормозят развитие страны. В эфире телекомпании «Рустави 2» Ираклий Кобахидзе рассказал о «фактах, когда поляризация в Грузии финансировалась из-за пределов страны»:



«Напомню один из фактов – финансирование партии «Дроа». Во-первых, во всех странах запрещено финансирование партий извне, это абсолютно антиконституционное событие. Не знаю, случайно ли это написала глава «Дроа» на своей странице в Facebook, когда поблагодарила «Европейский фонд демократии» за поддержку избирательной кампании. Они не только финансировали партию, но и напрямую финансировали избирательную кампанию партии «Дроа», что является абсолютно антиконституционным мероприятием».



Премьер утверждает, что тогда была создана фейковая НПО, «по сути являвшаяся копией партии «Дроа», которая финансировалась напрямую из фонда, связанного с Евросоюзом».



«Как только мы добились того, чтобы это было предано огласке и информация о финансировании «Дроа», то есть финансировании той самой поляризации и радикализма, стала достоянием общественности, сразу же Фонд Европейского Союза прекратил финансирование «Дроа». Как только станет достоянием общественности информация о финансировании радикализма и поляризации в Грузии через конкретные организации, эта практика немедленно прекратится, и страна успокоится», - говорит премьер-министр.



Ираклий Кобахидзе также вновь затронул тему финансирования «попыток революций в стране черными деньгами».



«Здесь мы должны еще раз четко разграничить «Глобальную партию войны», с одной стороны, и Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз - с другой стороны, хотя мы должны еще раз помнить, что «Глобальная партия войны», к сожалению, имеет принципиальное влияние на (их) официальные структуры, что является очень тревожным явлением. Однако это факт, и с этим фактом нам придется жить, а прозрачность, в итоге, застрахует риски, связанные с государственной безопасностью», - сказал премьер-министр.



В очередной раз Кобахидзе подверг критике и оппозицию, назвав её «преступной, криминальной политической силой», при которой «в этой стране никогда не будет создана демократическая, здоровая политическая система». Говоря конкретно о «Национальном движении» премьер, заявил:



«Общественность знает, сколько преступлений совершила эта политическая сила, как только все преступления будут полностью раскрыты, конечно, все это может привести и к индивидуальным наказаниям. Что касается форм, то об этом мы обязательно поговорим после выборов. Это общенациональная задача».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





