

Грузия прямо и косвенно является путем Армении в Европейский Союз – армянский депутат

25.07.2024 17:34





Грузия прямо и косвенно является путем Армении в Европейский Союз, заявил Арман Егоян, депутат парламента, председатель постоянной комиссии парламента Армении по европейской интеграции.



По словам Армана Егояна, Грузия является важным государством для Армении на пути к интеграции в ЕС.



“Я буду очень откровенен с вами и с нашими грузинскими коллегами: Грузия прямо и косвенно является нашим путем в Европейский Союз, как на местах, так и на политическом уровне”, - сказал Егоян, при этом добавив, что для Армении крайне важно, чтобы Грузия была привержена своему европейскому пути, чтобы она проложила путь и для нашего европейского пути.



“Короче говоря, для нас это очень важно”, - коротко резюмировал Егоян.



17 июля Европейский Союз на уровне послов всех стран-членов одобрил предложение Европейской комиссии о начале переговоров с Арменией по либерализации визового режима.



Эти решения были приняты на фоне недавних переговоров между Ереваном и Брюсселем. В октябре прошлого года премьер-министр Никол Пашинян заявил в Европейском парламенте, что Армения готова быть ближе к Европейскому Союзу настолько, насколько Европейский Союз сочтет это возможным. Несколько месяцев спустя, Пашинян выразил сомнения, готов ли ЕС принять Армению в качестве полноправного члена.





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