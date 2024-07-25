

Мезвришвили: В «Мечте» очень занервничали из-за активизации нашей «Группы защиты выборов»

25.07.2024 18:33





По заявлению заместителя председателя партии «За Грузию» Натии Мезвришвили, в рамках «Группы защиты выборов» никто не пропустит нарушений со стороны «Грузинской мечты».



Об этом она пишет в социальной сети.



«В «Мечте» очень занервничали из-за активизации нашей «Группы защиты выборов», и это хорошо. В этом заключается наша цель. В 2018 году, когда я работала в МВД по нарушениям на выборах, то предотвращение нарушений и предъявление обвинений нарушителям вне зависимости от их политической принадлежности делалось мгновенно именно подобной группой, что было действительно необычно и при правлении «Мечты» того времени. Это был единственный год правления «Мечты», когда «реагирования» отразились в местных и международных отчетах. Более 30 человек равно были привлечены к ответственности со стороны «националов» и «Мечты».



Как видно, этот справедливый подход им горько запомнился. Даже тогда они были недовольны этим. Даже сейчас они знают, что мы не пропустим распространяемую ими ложь о «честности» выборов, точно так же, как мы это делали тогда. До 26 октября я рекомендую вам сконцентрироваться на искоренении политической коррупции, черных денег и системного насилия. Так будет лучше для вас же», - пишет Натия Мезвришвили.





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