|
|
|
Мезвришвили: В «Мечте» очень занервничали из-за активизации нашей «Группы защиты выборов»
25.07.2024 18:33
По заявлению заместителя председателя партии «За Грузию» Натии Мезвришвили, в рамках «Группы защиты выборов» никто не пропустит нарушений со стороны «Грузинской мечты».
Об этом она пишет в социальной сети.
«В «Мечте» очень занервничали из-за активизации нашей «Группы защиты выборов», и это хорошо. В этом заключается наша цель. В 2018 году, когда я работала в МВД по нарушениям на выборах, то предотвращение нарушений и предъявление обвинений нарушителям вне зависимости от их политической принадлежности делалось мгновенно именно подобной группой, что было действительно необычно и при правлении «Мечты» того времени. Это был единственный год правления «Мечты», когда «реагирования» отразились в местных и международных отчетах. Более 30 человек равно были привлечены к ответственности со стороны «националов» и «Мечты».
Как видно, этот справедливый подход им горько запомнился. Даже тогда они были недовольны этим. Даже сейчас они знают, что мы не пропустим распространяемую ими ложь о «честности» выборов, точно так же, как мы это делали тогда. До 26 октября я рекомендую вам сконцентрироваться на искоренении политической коррупции, черных денег и системного насилия. Так будет лучше для вас же», - пишет Натия Мезвришвили.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна