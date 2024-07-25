

Президент Грузии отправилась во Францию поддержать олимпийцев

25.07.2024 19:40





Администрация президента Грузии сообщает, что Саломе Зурабишвили отправилась во Францию с рабочим визитом, кроме прочего она будет присутствовать на церемонии открытия Олимпийских игр, которое состоится 26 июля.



«Сегодня, перед открытием Олимпийских игр, президент Грузии вместе с руководителями государств и глав правительств стран-участниц Олимпийских игр примет участие в спортивном саммите, который организуют Международный олимпийский комитет и Офис президента Франции. В нем примут участие около 500 человек, среди которых спортсмены и представители спортивных кругов.



Кроме того, Саломе Зурабишвили примет участие в гала-ужине в честь стран-участниц Олимпийских игр -2024, который пройдет в Лувре», — говорится в письменном сообщении Администрации президента.



На Олимпиаде «Париж-2024» выступят 28 грузинских спортсменов. В первый соревновательный день для грузинской сборной, 27 июля, выступят Нино Салуквадзе (стрельба), Сандро Базадзе (фехтование), Георгий Сардалашвили (дзюдо), Анна Нижарадзе (плавание) и Лаша Гурули (бокс).





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