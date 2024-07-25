

Лаша Тугуши: Америка не знает, кто стрелял в Трампа, а «Мечта» знает, может у них есть и машина времени?!

25.07.2024 21:04





Представляете, как выглядим мы, рядовые граждане этой страны, избравшие этих людей, которые так рассуждают?! - заявил председатель «Либеральной академии» Лаша Тугуши в передаче «Резюме» на телеканале «Палитраньюс», говоря о заявлениях по поводу «партии глобальной войны».



По его словам, горе, когда это говорит рядовой политик, и страна находится в еще более худшем положении, если об этой теории заговора говорит тот, кто управляет.



«Давайте посмотрим, что это за формулировка, эта т.н. партия глобальной войны и заговор. По их словам – это не американское правительство, и не правительства 27 стран-членов Евросоюза, то есть это не самые влиятельные люди на Западе, то тогда кто они? Некие люди, находящиеся в темной комнате, с невидимыми лицами и управляющие миром… И это логично? Что они говорят, что есть какая-то сила, которая не является государством? Если кто-то скажет это в серьезном обществе, его засмеют. Горе, когда это говорит рядовой политик, и страна находится в еще более худшем положении, если об этой теории заговора говорит тот, кто управляет. Мы находимся в действительно неловкой ситуации и сейчас все смотрят на нас. Представляете, как выглядим мы, рядовые граждане этой страны, избравшие этих людей, которые так рассуждают?!



Оказывается, они знают, кто стрелял в Дональда Трампа и Роберта Фицо, знают всё, где и что происходит. Если они такие крутые и имеют такие спецслужбы, что Америка не знает, кто стрелял в Трампа, кто за этим стоит, а они знают, может у них есть и машина времени?!» - заявил Лаша Тугуши.



На вопрос, на что может надеяться оппозиция на этих выборах, Тугуши ответил, что необходимы перемены для того, чтобы страна стала членом Евросоюза, иначе у Грузии нет перспектив.



«Если мы оставим все как есть, то нам придется перечеркнуть будущее Грузии. Шаги, предпринятые «Грузинской мечтой» в связи с этими законами и политикой, неприемлемы для всех. Евросоюз - это не игрушка, чтобы ее перегружать, будто потом Евросоюз и Америка изменят свою позицию», - заявил Лаша Тугуши.





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