

Член «Мечты»: Говоря о Партии глобальной войны мы ни разу не сказали, что имеем в виду США

25.07.2024 22:22





Председатель парламентской фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе утверждает, что представители правящей партии никогда не имели ввиду США и Евросоюз, когда говорили в партии глобальной войны. Так парламентарий комментирует заявления заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Йюри Ким, назвавшей «ложными утверждения в том, что существует партия глобальной войны, которая хочет навредить Грузии»:



«Назовите мне один термин или фразу, в которой мы говорим, что Америка хочет войны. Человек разоблачает нас во лжи и говорит, что это ложь, что Америка хочет войны, говоря о Партии глобальной войны ни разу не сказали, что имеем в виду США и Европейский Союз.



Они решили разоблачить меня во лжи ложью. Нас за это пытаются наказать. Что касается Партии глобальной войны, то именно эти силы стоят за интересами Второго фронта. Мы всегда выделяем конкретные силы и связываем их, в том числе с интересами в убийстве господина Трампа, интересами в убийстве Фицо, мы связываем косвенную угрозу Ираклию Кобахидзе и интерес нападения на Бидзину Иванишвили и организацию против него террористического акта, и когда мы получаем несправедливую критику от конкретных политиков разных стран, возникают вопросы.



Есть вопросы закулисные, и мы не можем и не говорим о них, чтобы не перейти красную линию. Не дай Бог, чтобы нам пришлось это сделать, чтобы спасти Грузию. Не дай Бог нам придется все рассказать, пересечь так называемые красные линии, чтобы спасти нашу страну, другой цели это не будет иметь, в том числе говорить о каких-то доказательствах и так далее…



Грузия никогда не изменит своего курса, потому что настроение нашего общества – это то, что мы реализуем, то что мы написали в Конституции… Мы не случайно написали это слово в лозунге нашей партии — с миром, достоинством, процветанием, только в сторону Европы», — сказал Мамука Мдинарадзе.





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