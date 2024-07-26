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Кобахидзе присутствовал на спортивном саммите в Париже
26.07.2024 10:51
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе принял участие в саммите «Спорт для устойчивого развития» в Париже вместе с главами государств и правительств, участвующими в Олимпийских играх.
Информацию распространяет пресс-служба премьер-министра.
По их информации, мероприятие, организованное Агентством развития Франции (AFD), открылось выступлением генерального директора AFD Реми Риу. К участникам саммита обратились президент Международного олимпийского комитета Томас Бах и президент Франции Эммануэль Макрон.
Мероприятие собрало около 500 участников, среди которых, наряду с главами государств и правительств, были представители международных организаций и спортивных федераций.
Глава правительства Грузии также присутствовал на приеме от имени президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха, который состоялся в Лувре в честь прибывших руководителей государств на церемонию открытия Олимпиады в Париже.
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