

Дональд Трамп: Я сказал президенту Зеленскому, что нам надо завершить эту войну

26.07.2024 11:35





Я сказал президенту Зеленскому, что нам надо завершить эту войну, - заявил бывший президент США и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп в интервью Fox News.



«Президент Зеленский позвонил мне, и мы хорошо поговорили. Я сказал ему, что нам надо завершить эту войну, это военная машина, вы противостоите военной машине. Это то, что они делают. Они победили Гитлера, они победили Наполеона, они ведут войну. Весеннего контрнаступления не произошло, и я сказал ему, что мы должны завершить эту войну. Погибает много русских, но и украинцев погибает много. Этого никогда не должно было случиться, Байден не должен был это допустить», - заявил Дональд Трамп.



По мнению бывшего президента США, во время его президентства войны не было, и Владимир Путин никогда бы этого не сделал.



«Этому две причины. Во-первых, цены на нефть были низкими, я сохранял низкие цены, и денег на это у них не было бы. Как только они пришли, цена поднялась до 100 долларов за баррель, что в два раза больше, чем должно быть, и вдруг у него появилась огромная сумма денег. Поэтому они начали войну, и я думаю, что все, что сказал Байден, было противоположностью того, что ему следовало бы сказать. Одна из причин, по которой Путин вошел [в Украину], заключается в том, что он увидел Афганистан, как мы вышли. Когда Путин и Си Цзиньпин, сильные мужчины, сильные люди, увидели это, они сказали, что это их время. Поэтому-то он вошел в Украину. Он сказал, что эти люди некомпетентны», - заявил бывший президент США.





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