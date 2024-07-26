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Грузинский паспорт занял 44-ю позицию в индексе компании Henley & Partners
26.07.2024 12:00
Грузинский паспорт по итогам первого полугодия 2024 года занял 44-ю позицию в индексе консалтинговой компании Henley & Partners.
Индекс ранжирует паспорта 199 государств по количеству безвизовых направлений, доступных их обладателям для посещений. Рейтинг опирается на данные Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).
Грузинский паспорт поднялся в индексе на шесть строчек по сравнению с рейтингом января. Тогда он занимал 50-е место.
Сейчас владельцы грузинских паспортов могут посещать 122 локации без оформления визы. В январе их насчитывалось 121.
Грузия делит 44-ю строчку с Молдовой, ее гражданам также доступны 122 локации без виз.
Соседями Грузии по рейтингу стали Россия и Турция (45-е место, 116 направлений), а также Албания и Босния и Герцеговина (43-е место, 123 направления).
Две другие страны Южного Кавказа – Армения и Азербайджан – занимают 72 (68 стран) и 69 места (71 страна) соответственно.
Первую строчку индекса занимает паспорт Сингапура. Его владельцы могут посещать 195 стран без разрешительных документов.
Паспорт США занимает восьмую строчку (186 стран). Украинский расположился на 30-й (148 направлений).
Последнее место в рейтинге Henley & Partners занимает паспорт Афганистана. Его обладатели могут посетить без визы всего 26 направлений.
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