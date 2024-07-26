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Адам Кинзингер: «Грузинская мечта» коррумпирована и сотрудничает с Россией
26.07.2024 12:15
«Верните свою страну у коррумпированного Иванишвили, правительство США должно ввести против него санкции», — написал в соцсети бывший конгрессмен США Адам Кинзингер.
«Партия «Грузинская мечта» коррумпирована и сотрудничает с Россией. У грузин есть шанс исправить ситуацию. Если они этого не сделают, я боюсь, что Грузия будет потеряна.
Грузия, победи «Грузинскую мечту». Верните свою страну от коррумпированного Иванишвили. Правительство США должно применить к нему санкции», — написал Адам Кинзингер на X.
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