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Адам Кинзингер: «Грузинская мечта» коррумпирована и сотрудничает с Россией


26.07.2024   12:15


«Верните свою страну у коррумпированного Иванишвили, правительство США должно ввести против него санкции», — написал в соцсети бывший конгрессмен США Адам Кинзингер.

«Партия «Грузинская мечта» коррумпирована и сотрудничает с Россией. У грузин есть шанс исправить ситуацию. Если они этого не сделают, я боюсь, что Грузия будет потеряна.

Грузия, победи «Грузинскую мечту». Верните свою страну от коррумпированного Иванишвили. Правительство США должно применить к нему санкции», — написал Адам Кинзингер на X.


Источник: SOVA
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