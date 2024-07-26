

Представитель Саакашвили: 26 октября мы вместе сделаем европейский выбор

26.07.2024 12:30





Представитель экс-президента Михаила Саакашвили, один из лидеров «Единства» Софо Джапаридзе призывает иммигрантов принять активное участие в предстоящих выборах, для чего оппозиционный политик обещает сделать всё зависящее от неё.



«Мы услышали заявление депутатов «Грузинской мечты», где они говорят, что не будут открывать избирательные участки в городах, где наши иммигранты работают день и ночь, чтобы материально поддержать своих детей, их родителей-пенсионеров и членов их семей.



Это было не заявление, это был заранее объявленный провал выборов 26 октября 2024 года. Это было признание того, как сильно Бидзина Иванишвили боится наших иммигрантов, которые, он точно знает, сделают европейский выбор.



Нашим иммигрантам важно знать, что их голос 26 октября будет иметь решающее значение. Мы сделаем все возможное, чтобы открыть дополнительные избирательные участки, и чтобы ни один голос иммигранта не был потерян при посещении избирательных участков. Друзья, мы рядом с вами и знаем, что 26 октября мы все вместе сделаем европейский выбор», — заявила Софо Джапаридзе.



Источник: SOVA

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