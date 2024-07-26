

Оппозиционному телеканалу запретили выставлять в плохом свете депутатов, голосовавших за закон об иноагентах

26.07.2024 12:38





Национальная комиссия по коммуникациям Грузии 25 июля вынесла письменное предупреждение оппозиционному телеканалу «Мтавари архи» за показанные в июле видеоролики, в которых в негативном свете были представлены депутаты Парламента, проголосовавшие за закон об агентах.



«На упомянутом телевидении были показаны видеоролики, где были показаны в негативном контексте и перечислены те депутаты Парламента, которые поддержали закон о прозрачности иностранного влияния», – заявила комиссия.



По информации комиссии, «видеоролики служили созданию препятствий политическим объединениям и их представителям, которые потенциально будут участвовать в парламентских выборах, назначенных на 26 октября 2024 года, поэтому видеоролики были отнесены к категории политической рекламы».



В комиссии заявляют, что «Мтавари архи» нарушил правила, разместив рекламу вне срока и порядка, установленных Избирательным кодексом.



«В связи с тем, что за последний год «Мтавари архи» не подвергался санкциям за подобное нарушение, комиссия вынесла вещателю письменное предупреждение и обязала немедленно удалить ролики из сети вещания», – говорится в сообщении комиссии.



«Мтавари архи» регулярно транслирует видеоролики, в которых в алфавитном порядке перечисляются члены Парламента, проголосовавшие за спорный закон об иностранных агентах.





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