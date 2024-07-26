|
|
|
Оппозиционному телеканалу запретили выставлять в плохом свете депутатов, голосовавших за закон об иноагентах
26.07.2024 12:38
Национальная комиссия по коммуникациям Грузии 25 июля вынесла письменное предупреждение оппозиционному телеканалу «Мтавари архи» за показанные в июле видеоролики, в которых в негативном свете были представлены депутаты Парламента, проголосовавшие за закон об агентах.
«На упомянутом телевидении были показаны видеоролики, где были показаны в негативном контексте и перечислены те депутаты Парламента, которые поддержали закон о прозрачности иностранного влияния», – заявила комиссия.
По информации комиссии, «видеоролики служили созданию препятствий политическим объединениям и их представителям, которые потенциально будут участвовать в парламентских выборах, назначенных на 26 октября 2024 года, поэтому видеоролики были отнесены к категории политической рекламы».
В комиссии заявляют, что «Мтавари архи» нарушил правила, разместив рекламу вне срока и порядка, установленных Избирательным кодексом.
«В связи с тем, что за последний год «Мтавари архи» не подвергался санкциям за подобное нарушение, комиссия вынесла вещателю письменное предупреждение и обязала немедленно удалить ролики из сети вещания», – говорится в сообщении комиссии.
«Мтавари архи» регулярно транслирует видеоролики, в которых в алфавитном порядке перечисляются члены Парламента, проголосовавшие за спорный закон об иностранных агентах.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна