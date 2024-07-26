

Георгий Вашадзе эмигрантам: В ваших руках спасение судьбы Грузии

26.07.2024 14:15





В выборах должно принять участие как можно больше эмигрантов. 26 октября является решающим, когда вы можете повернуть это злополучие, - заявил на брифинге лидер платформы «Единство», председатель «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе.



Он призвал эмигрантов зарегистрироваться на консульском учете, чтобы иметь возможность голосовать на выборах.



По словам Вашадзе, чем больше эмигрантов пройдут регистрацию, тем больше у нас шансов жить в Грузии, которая будет страной единства, а не противостояния.



«Сегодня в ваших руках, действительно, в значительной степени спасение судьбы Грузии. Вчера все представители «Грузинской мечты» выступили и открыто сказали, что не хотят, чтобы вы участвовали в выборах. Они не собираются открывать дополнительные избирательные участки, но выход есть. Пожалуйста, времени осталось совсем немного, около полутора месяцев, и вам всем нужно зарегистрироваться на консульском учете, чтобы попасть в список избирателей. Для того, чтобы хоть на участках, которые откроются за границей, вы имели право голосования. Решение судьбы Грузии в ваших руках. Чем больше эмигрантов зарегистрируются, тем больше у нас шансов жить в Грузии, которая будет Грузией единства, а не противостояния. 26 октября является решающим, когда вы можете повернуть это злополучие. Отправим власть, которая вынудила вас уехать из страны, и пойдем к Евросоюзу», - заявил Вашадзе.





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