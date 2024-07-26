

Евросоюз сегодня передаст Украине 1,5 миллиарда евро из российских замороженных активов

26.07.2024 16:45





«Евросоюз передаст Украине 1,5 млрд евро, полученные от замороженных российских активов», — заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.



По словам фон дер Ляйен, первый транш будет передан Киеву сегодня.



«ЕС поддерживает Украину. Сегодня мы переведем Киеву 1,5 миллиарда евро доходов от российских замороженных активов для обороны и восстановления Украины. Не существует лучшего символа и лучшего использования денег Кремля, чем сделать Украину и всю Европу более безопасными», — написала фон дер Ляйен.





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