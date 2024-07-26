

Теона Акубардия: у «Мечты» остались лишь теории заговора российского типа

26.07.2024 16:47





«У «Мечты», воюющей против собственного народа, остались только теории заговора российского типа», — заявляет независимый депутат Теона Акубардия. Парламентарий отвечает на заявления представителя большинства Мамуки Мдинарадзе о том, что «представители правящей партии никогда не имели ввиду США и Евросоюз, когда говорили в партии глобальной войны».



«В тот же день, когда Мамука Мдинарадзе отрицал, что не называет Запад партией глобальной войны, «Сила народа» выступила и открыто заявила, что США планируют здесь переворот, и есть много заявлений о том, как они враждебно относятся к нашим друзьям и как они дают государству-оккупанту возможность усилить свое влияние в Грузии.



Поэтому все прекрасно знают, что это ложь, и их ложь неоднократно разоблачалась Вашингтоном, Брюсселем, и нашими дружественными странами», — говорит Теона Акубардия.





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