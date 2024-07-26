

В России собираются замедлить работу YouTube на 70%

26.07.2024 17:55





Скорость работы YouTube в России могут снизить на 40% до конца текущей недели и на 70% — к концу следующий, заявил в четверг председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.



По словам куратора IT-сферы, замедление доступа к YouTube будет осуществляться на стационарных компьютерах и пока не затронет мобильную связь.



— «Деградация YouTube — вынужденный шаг, направленный не против российских пользователей, а против администрации иностранного ресурса, который по-прежнему считает, что может безнаказанно нарушать и игнорировать наше законодательство», — написал он в своем телеграм-канале.



«Все происходящее — является следствием антироссийской политики хостинга, который последовательно удаляет каналы наших общественных деятелей (блогеров, журналистов, артистов), чья позиция отличается от западной точки зрения», — позже пояснил Хинштейн.



Он добавил, что летнее время было выбрано не случайно, так как YouTube стал главной платформой для «оппозиционной и антивоенной повестки в России и набрал в стране более 90 млн. пользователей».



— «Основная масса людей находится в отпусках и пользуется для выхода в интернет именно мобильными устройствами. Деградация Youtube их никак не коснется, зато сам ресурс воочию увидит, что от уговоров — государство перешло к конкретным шагам», — пояснил Хинштейн.



По его словам, дальнейшая судьба YouTube в России зависит исключительно от него самого.



— «Если администрация ресурса не изменит свою политику и не начнет соблюдать наши законы, ничего хорошего — его здесь не ждет. Тем более, что альтернативные площадки (Rutube, VK Видео) развиваются сейчас более, чем активно», — заключил Хинштейн.



Две недели назад в России резко упала скорость загрузки видео на YouTube. Роскомнадзор заявлял, что виной всему износ оборудования Google. Однако IT-специалисты выяснили, что текущие проблемы с загрузкой роликов на YouTube связаны не с этим, а с тем, что власти намеренно замедляют домен googlevideo.com, с которого раздается видео.



Одновременно власти запустили информационную кампанию, призванную убедить россиян в том, что им будет лучше без YouTube. Она ведется с помощью ботов, которые оставляют комментарии под постами на тему ухудшения работы сервиса в соцсетях.



Замедление работы YouTube может быть подготовкой к будущей блокировке платформы. Близкий к администрации президента источник «Газеты.ру» утверждал, что доступ к видеохостингу ограничат уже в сентябре.



Официально Кремль отрицает планы ограничить доступ к YouTube, который стал главной платформой для оппозиционной и антивоенной повестки и набрал в России более 90 млн зрителей.



Источник «Медузы» на телекоммуникационном рынке, впрочем, утверждает, что замедление YouTube — целенаправленная политика. По его словам, ссылки на «технические проблемы в работе оборудования» — не более чем попытка «переложить ответственность».



У Роскомнадзора достаточно инструментов, чтобы «сужать трафик» самостоятельно, а публичные заявления «Ростелекома» связаны с тем, что часть пользователей уже могла заметить замедление в работе YouTube, подчеркнул источник.





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