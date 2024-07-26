

Оппозиционные члены парламента выступают поручителями двоих задержанных на акции протеста

26.07.2024 19:02





Оппозиционные члены парламента выступают поручителями Омара Окрибелашвили и Сабы Мепаришвили, задержанных во время акций протеста против закона «О прозрачности иностранного влияния».



Заявление о личном поручительстве, которое будет представлено судье, уже подписали депутаты - Леван Бежашвили, Анна Нацвлишвили и Теона Акубардия.



Процесс подписания продолжится в парламенте по 29 июля включительно.



По заявлению оппозиции, эти молодые люди находятся в тюремном учреждении уже несколько месяцев, в то время как выдвинутые против них обвинения не доказаны.



Омара Окрибелашвили и Сабу Мепаришвили обвиняют в повреждении-уничтожении чужой вещи группой.



19-и и 23-летний молодые люди были задержаны правоохранителями 14 мая. Им предъявлено обвинение по части 2 статьи 187 УК Грузии, в которой говорится о повреждении вещи группой. Как заявляет следствие, обвиняемые совместно с другими лицами, применив как физическую силу, так и металлический предмет, целенаправленно повредили железное защитное ограждение, расположенное у входа в парламент.



В качестве меры пресечения обоим задержанным Тбилисский городской суд избрал заключение.





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