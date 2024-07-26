

Кобахидзе присутствовал на официальном приеме президента Франции

26.07.2024 20:03





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе присутствовал на официальном приеме президента Франции, который состоялся в честь лидеров стран-участниц летних Олимпийских игр в Париже.



Информацию об этом распространяет пресс-служба администрации правительства Грузии.



Эммануэль Макрон вместе с супругой принял в Елисейском дворце глав государств и правительств, представителей международных организаций.





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