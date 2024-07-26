Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Кобахидзе присутствовал на официальном приеме президента Франции


26.07.2024   20:03


Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе присутствовал на официальном приеме президента Франции, который состоялся в честь лидеров стран-участниц летних Олимпийских игр в Париже.

Информацию об этом распространяет пресс-служба администрации правительства Грузии.

Эммануэль Макрон вместе с супругой принял в Елисейском дворце глав государств и правительств, представителей международных организаций.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна