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Кобахидзе присутствовал на официальном приеме президента Франции
26.07.2024 20:03
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе присутствовал на официальном приеме президента Франции, который состоялся в честь лидеров стран-участниц летних Олимпийских игр в Париже.
Информацию об этом распространяет пресс-служба администрации правительства Грузии.
Эммануэль Макрон вместе с супругой принял в Елисейском дворце глав государств и правительств, представителей международных организаций.
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