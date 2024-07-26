

Кетеван Цихелашвили освобождена от должности посла Грузии в Австрии

26.07.2024 20:17





Кетеван Цихелашвили больше не занимает должность полномочного посла Грузии в Австрии, соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.



Согласно документу, Цихелашвили с этого поста освободила президент Саломе Зурабишвили, его уже подписал премьер-министр Ираклий Кобахидзе.



В МИД сообщают, что срок ротации посла истек.



Будет ли Цихелашвили назначена на должность посла в другой стране пока неизвестно.



Кетеван Цихелашвили была назначена послом в Австрии в июне 2020 года. До этого она занимала должность государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства.





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