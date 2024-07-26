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Кетеван Цихелашвили освобождена от должности посла Грузии в Австрии


26.07.2024   20:17


Кетеван Цихелашвили больше не занимает должность полномочного посла Грузии в Австрии, соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

Согласно документу, Цихелашвили с этого поста освободила президент Саломе Зурабишвили, его уже подписал премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

В МИД сообщают, что срок ротации посла истек.

Будет ли Цихелашвили назначена на должность посла в другой стране пока неизвестно.

Кетеван Цихелашвили была назначена послом в Австрии в июне 2020 года. До этого она занимала должность государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства.


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