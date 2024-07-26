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Кетеван Цихелашвили освобождена от должности посла Грузии в Австрии
26.07.2024 20:17
Кетеван Цихелашвили больше не занимает должность полномочного посла Грузии в Австрии, соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.
Согласно документу, Цихелашвили с этого поста освободила президент Саломе Зурабишвили, его уже подписал премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
В МИД сообщают, что срок ротации посла истек.
Будет ли Цихелашвили назначена на должность посла в другой стране пока неизвестно.
Кетеван Цихелашвили была назначена послом в Австрии в июне 2020 года. До этого она занимала должность государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства.
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