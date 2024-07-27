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Президент пожелал успехов грузинским спортсменам на Олимпийских играх
27.07.2024 11:48
Я горжусь тем, что вижу грузинских спортсменов на церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже, - об этом пишет в социальной сети президент Грузии Саломе Зурабишвили.
«Я горжусь тем, что вижу грузинских спортсменов на церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже. Желаю успехов сборной Грузии! Мы уверены, что Олимпийские игры будут полны моментов национальной гордости и радости», - написала Саломе Зурабишвили на X.
Напомним, что вчера в Париже открылись 33-е летние Олимпийские игры.
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