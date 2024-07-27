

Власти пытаются подавить голоса «чтобы не были услышаны аргументы потив их лжи» - член «Лело»

27.07.2024 12:41





Попыткой подавить критические СМИ называют в части оппозиции иск мэра Кахи Каладзе и заявление, поданное в Исполнительное бюро против телекомпании Pirveli. «Власти пытаются подавить голоса чтобы не были услышаны аргументы потив их лжи», говорит член «Лело» Пикрия Чихрадзе:



«Грузинская мечта» сейчас борется по всем направлениям – они хотят подавить критические СМИ, чтобы аргументы против их лжи не были услышаны, они хотят всячески подавлять оппозицию.



Показательные процессы призваны лишь запутать население и посеять страх, а СМИ, которые все это разоблачают, открыто говорят обо всем, открыто говорят о коррумпированных интересах, которые съели нашу страну.



Они хотят, чтобы в предвыборный период, когда есть проблема сохранения власти, нужное слово не было услышано», — говорит Пикрия Чихладзе.



Напомним, что мэр Тбилиси, генсек правящей партии Грузии Каха Каладзе подал в Исполнительное бюро заявление против телекомпании Pirveli. Градоначальник требует исполнения решения суда от 30 ноября 2022 года.



Тбилисский городской суд частично удовлетворил иск Каладзе против телекомпании и ведущей этого канала Майи Мамулашвили. В целях компенсации морального ущерба им было предписано выплатить Каладзе 15 тысяч лари и опровергнуть информацию. Это решение не было изменено вышестоящими судами.



Судебный спор Каладзе начал из-за информации, распространенной телеведущей Майей Мамулашвили в прямом эфире. Представитель мэра Тбилиси отметил, что 5 июня 2022 года телеведущая без указания источника сообщила в доказательной форме, что Каладзе получил с тендеров 60 миллионов лари.





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