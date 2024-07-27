

Представитель Саакашвили назначена на пост председателя тбилисской организации ЕНД

27.07.2024 12:57





На пост председателя тбилисской организации «Единого национального движения» назначена представитель экс-президента Михаила Саакашвили – Софо Джапаридзе. Об этом заявила на прошедшем 26 июля брифинге председатель партии Тина Бокучава:



«Я рада, что кампанию «Единого национального движения» в столице страны возглавит человек, обладающий безграничной энергией и способный работать 24 часа в сутки, защищая интересы граждан Грузии и жителей Тбилиси, которая озвучит решающее слово в победе», — сказала Тина Бокучава.



Между тем, в ходе своего выступления Софо Джапаридзе подчеркнула важность предстоящих в Грузии парламентских выборов.



«Наверное, мы все прекрасно понимаем, насколько важные для нашей страны будут три месяца. Мы все прекрасно понимаем, что впереди нас ждет очень большая и трудная битва. Я уверена, что вместе мы приведем эту борьбу к неизбежной победе.



Наверное, у вас всех возникнет вопрос, что дает мне основание говорить, что грузинский народ обязательно выиграет эту битву и эта битва завершится победой Грузии. Причина этого – ваше отношение, ваш энтузиазм и энергия, которой сегодня обладает грузинский народ… 26 октября мы обязательно покончим с российским режимом раз и навсегда.



Мы прекрасно помним, что произошло несколько месяцев назад на улицах Тбилиси, площади были полны тбилисцев. Сотни тысяч тбилисцев боролись за одно и цель у них была одна – нет российскому закону! Но цель этих 100 тысяч тбилисцев еще не достигнута, и да, мы обязательно вместе достигнем этой цели 26 октября, когда мы скажем нет российскому режиму и что наше место в Европе.



Для этого необходимо единство. Да, именно это слово лучше всего выражает предпосылку победы Грузии, дух единства, которым была проникнута наша страна во время весенних митингов. Люди с разными политическими взглядами стояли рядом, поддерживали друг друга, укрепляли и защищали друг друга. Именно в этом духе, с этим единством мы 26 октября покончим с Россией в Грузии раз и навсегда и направим нашу страну на европейский путь», — заявила Софо Джапаридзе.





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