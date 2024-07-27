

«Грузинская мечта» объявляет парламентские выборы референдумом между «войной и миром»

27.07.2024 13:34





Правящая команда Б.Иванишвили, которая все последние годы говорила о заговоре войны, попытается остаться у власти на четвертый срок с помощью конспирологических теорий. Они открыто пугают население — если они не победят на выборах, то начнется война.



Не только «Грузинская мечта», но и ее противники рассматривают выборы 26 октября как референдум. Правда, с одним существенным отличием — для них эти выборы являются референдумом между Европой и Россией, как и для президента Саломе Зурабишвили, которая в мае, в день независимости страны, заявила об этом:



— «На этих выборах мы должны решить, не за кого голосовать, а за что голосовать, поэтому эти выборы фактически станут народным референдумом — хотим ли мы Европу или нет?».



16 июля, во время открытия предвыборной кампании «Грузинской мечты», основатель партии, а ныне ее почетный председатель и миллиардер Бидзина Иванишвили объявил парламентские выборы референдумом между войной и миром.



«Парламентские выборы 26 октября — это референдум. Это референдум между войной и миром, между рабством и достоинством, между возвращением к темному прошлому и движением вперед, между полной безнадежностью и европейской перспективой Грузии», — заявила Бидзина Иванишвили в конце своего выступления, прежде чем рассказать о заговоре и о «Партии глобальной войны», который его команда люстрирует.



Пропаганда «Грузинской мечты» заключается в том, что существует некая «партия глобальной войны», в которую входят грузинские неправительственные организации, местные и зарубежные СМИ, оппозиционеры, а также западные друзья Грузии, европейские парламентарии, сенаторы и т.д.



Все они движимы одной целью — они пытаются включить Грузию в качестве второго фронта в войну против России.



На самом деле всех, кто считает правящую команду «Партией глобальной войны», объединяет одно — в разное время они критиковали грузинское правительство, порой по совершенно разным вопросам.



На протяжении многих лет «Мечта» сначала называла своих внутренних противников «Национальным движением», однако после того, как критика со стороны Запада также усилилась, к «Партии войны» было добавлено слово «глобальная» [Global War Party, GWP].



После открытия предвыборной кампании премьер-министр и глава избирательного штаба «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил, что на этих выборах, по сути, столкнутся два политических образования — «Грузинская мечта» и коллективное «Национальное движение», которые, по его словам, будут оспаривать несколько «дискредитировавших себя объединений».



Согласно заговору «Мечта», именно «Глобальная партия войны» стоит за «коллективным Нацдвижением»».



— «Соответственно, выборы 26 октября будут своего рода референдумом. Это будет референдум между войной и миром, между партией войны и партией мира», — сказал Ираклий Кобахидзе.



Поскольку комплоты «Грузинской мечты» о войне не новы, их поведение в качестве основного нарратива выборов не стало неожиданностью для оппонентов правящей партии. Оппозиция считает, что «Мечта» пытается прикрыть конспирологическими теориями основные проблемы, стоящие перед страной.



Поэтому, по мнению части оппозиции, сейчас акцентирование внимания на выдуманных заговорах правящей власти льют воду на ее мельницу.



Что думает оппозиция?

По словам Тины Бокучава, председателя «Национального движения», Бидзина Иванишвили пытается ввести в заблуждение граждан Грузии, внушая ложный страх, и на этой основе сохранить власть. Поэтому, по его словам, главная задача для них сейчас — говорить о фактах.



«Как политик, вообще не буду фокусироваться на абсурдном бреде и постоянной теории заговора, которыми Иванишвили пытается накормить граждан, вместо того, чтобы дать им возможность сделать осознанный выбор 26 октября.



Главная задача для нас — говорить на основе фактов, чтобы граждане Грузии были информированы и сделали осознанный выбор относительно евроатлантического будущего нашей страны», — сказала Тина Бокучава на брифинге, состоявшемся 24 июля.



По мнению Гиги Лемонджавы, члена «Коалиции за перемены», попытка Иванишвили представить выборы как референдум между войной и миром является маркером для выяснения реальных настроений в обществе.



По его словам, это ответ «Грузинской мечты» на создавшееся в обществе настроение, что эти выборы — референдум между Европой и Россией.



Поэтому, по мнению Гиги Лемонджавы, у оппозиции нет приемлемых контрмер в отношении нарратива «мечты».



По его словам, нарратив о страхе войны со стороны «Грузинской мечты» является частью одного большого контекста, задача которого — запугать, обмануть общественность, и с помощью этого страха жертва не сможет сделать выбор.



«Серьезно говорить, что в случае победы оппозиции будет война, — это глупость и ошибка, потому что в оппозиции есть ответственные политические группы. Если кто и хочет стабильности и мира в этой стране, так это оппозиция. Если кто и является источником нестабильности и террора, так это правительство.



Поэтому, на мой взгляд, серьезный ответ на эту пропаганду «грузинской мечты» невозможен. В этой стране не будет войны, это ложь. «Грузинская мечта» пытается напугать наших сограждан и заставить их сделать неправильный выбор в свете этого страха. Кампания коалиции будет соответствовать реальным потребностям, и мы будем говорить об этом, а не о придуманной Иванишвили чепухе», — заявил Гига Лемонджава.



В партии «Гахария — за Грузию» считают, что им нечего доказывать из-за «подорванной» пропаганды «мечты».



Как рассказал Бека Лилуашвили, «Грузинская мечта» действует по очень примитивной тактике, которая выражается в насилии над страхами и чувствами людей без каких-либо рациональных аргументов и оснований.



Самое аморальное в этой риторике «Грузинской мечты» то, что он использует объективные страхи, которые общество испытывает перед войной, в политических целях. С одной стороны, он пытается связать травмы 2008 года с «Национальным движением» и нашими партнерами во внутриполитическом контексте. С другой стороны, они занимаются дискредитацией наших партнеров, которые фактически являются гарантами суверенитета, долгосрочного мира и стабильности этой страны, и в то же время представляют угрозу для такого авторитарного режима.



Во внутриполитическом пространстве страны всех обвиняют в «Национальном движении», чтобы привязать объективные страхи и чувства этих людей по поводу этой войны к конкретным политическим субъектам. Это очень примитивная тактика «Грузинской мечты», — сказал Бека Лилуашвили.



Поэтому, по словам Лилуашвили, стратегия его партии — это прямое общение с людьми.



«Мы делаем то, что должна делать каждая партия, — ездим из деревни в деревню и разговариваем с группами людей. В то время как средства массовой информации поляризованы, у нас остались прямые средства коммуникации и прямой разговор с людьми».



Этим должен пользоваться каждый, и это точно работает. Если бы это не работало, то сегодня поддержка «Грузинской мечты» не была бы на историческом минимуме. Если бы эта пропаганда работала и общество не противостояло ей, прозападные настроения в обществе уменьшились бы. Хотя это не меняется, а наоборот, усиливается, но когда мы видим, что поддержка такой пропагандистской политической силы уменьшается, это означает, что эта пропаганда больше не работает. Этот вопрос решается на выборах, и наше внимание полностью сосредоточено на нем», — говорит Бека Лилуашвили.



Саломе Самадашвили, член партии «Лело», считает, что в ответ на послание «мечты» о войне они должны вложить много ресурсов. Как говорит Самадашвили, основной линией оппозиции должно быть показать гражданам, что референдум на этих выборах — это вопрос о том, должна ли Грузия присоединиться к России или нет.



По словам Самадашвили, в оставшееся до выборов время, в том числе с помощью союзников, они должны объяснить как можно большему числу граждан, что самая большая опасность и вызов для их безопасности — это оставить Грузию в одиночестве перед ликом России.



— «Я считаю, что «грузинская мечта», используя методы российской пропаганды, использует реальные вызовы, существующие с точки зрения геополитических угроз в регионе, для того, чтобы запугать граждан Грузии и лишить их независимого государства.



Конечно, это искусственно придуманная пропаганда, среди них миф о том, что существует «партия глобальной войны». Но я не думаю, что мы вообще не должны говорить с гражданами Грузии о проблемах безопасности. Я думаю, что больше граждан должны понять — «Грузинская мечта» вынуждает их отказаться от собственной безопасности и перейти на сторону России с ее собственной политикой», — сказала Саломе Самадашвили.



Однако в то же время они не собираются отказываться от разговора с гражданами о реальных вызовах, которые существуют в Грузии и о которых «мечта» не хочет говорить.



Какова должна быть стратегия оппозиции?

По мнению Нино Самхарадзе, политического исследователя «Грузинского института политики» (GIP), игнорирование заговора, ставшего главным нарративом «Грузинской мечты» на выборах, даже с оправданием того, что из-за него будут упущены другие, более важные вопросы, может создать дополнительные риски.



Он говорит, что нарратив «мечты» сейчас гораздо опаснее, чем раньше — он стал гораздо шире.



«В любом случае, стоит обратить внимание, несмотря на то, что это повествование носит конспирологический характер. Как правило, чем больше внимания уделяешь заговорам, тем глубже они укореняются в обществе. Что ж, возможно, так и есть».





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