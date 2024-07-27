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Посольство Туркменистана в Грузии организовало выставку в «Доме Ахундова»
27.07.2024 13:46
В Тбилиси, в галерее «Дом Ахундова» 26 июля открылась художественная выставка «Махтумкули Фраги: взгляд из Грузии».
Выставка организована Посольством Туркменистана в Грузии в рамках празднования 300-летия со дня рождения выдающегося туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги.
Открытие выставки посетили главы дипломатических миссий, аккредитованных в Грузии, представители министерств и ведомств страны, профессиональные фотографы и художники, деятели культуры и искусства, представители научной интеллигенции, а также средств массовой информации.
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