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Посольство Туркменистана в Грузии организовало выставку в «Доме Ахундова»


27.07.2024   13:46


В Тбилиси, в галерее «Дом Ахундова» 26 июля открылась художественная выставка «Махтумкули Фраги: взгляд из Грузии».

Выставка организована Посольством Туркменистана в Грузии в рамках празднования 300-летия со дня рождения выдающегося туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги.

Открытие выставки посетили главы дипломатических миссий, аккредитованных в Грузии, представители министерств и ведомств страны, профессиональные фотографы и художники, деятели культуры и искусства, представители научной интеллигенции, а также средств массовой информации.


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