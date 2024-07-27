

Представители «Нацдвижения» встретились с населением Цаленджиха

27.07.2024 15:45





«Национальное движение» проводит предвыборные собрания. 27 июля лидеры оппозиции встретились с населением Цаленджиха.



«Пока члены партии Иванишвили, в том числе Папуашвили, проповедуют конфронтацию и раскол общества, мы находимся на фестивале демократии в Цаленджихе, чтобы вместе с Цаленджихой, Самегрело, всей Грузией и каждым гражданином победить и спасти евроатлантическое будущее нашей страны.



В единстве мы сможем все, и я уверена, что именно в единстве мы преодолеем конфронтацию и насилие, которые проповедуют Иванишвили и его члены партии», — заявила Тина Бокучава.



Ранее, председатель парламента Шалва Папуашвили заявил, что в какой бы город, село или район не прибыла бы оппозиция, «с них везде спросят (потребуют ответа)». Оппоненты правящей партии расценили это заявление как угрозу.





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