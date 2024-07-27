Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Представители «Нацдвижения» встретились с населением Цаленджиха


27.07.2024   15:45


«Национальное движение» проводит предвыборные собрания. 27 июля лидеры оппозиции встретились с населением Цаленджиха.

«Пока члены партии Иванишвили, в том числе Папуашвили, проповедуют конфронтацию и раскол общества, мы находимся на фестивале демократии в Цаленджихе, чтобы вместе с Цаленджихой, Самегрело, всей Грузией и каждым гражданином победить и спасти евроатлантическое будущее нашей страны.

В единстве мы сможем все, и я уверена, что именно в единстве мы преодолеем конфронтацию и насилие, которые проповедуют Иванишвили и его члены партии», — заявила Тина Бокучава.

Ранее, председатель парламента Шалва Папуашвили заявил, что в какой бы город, село или район не прибыла бы оппозиция, «с них везде спросят (потребуют ответа)». Оппоненты правящей партии расценили это заявление как угрозу.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна