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Регулятор обязал Mtavari снять с эфира списки депутатов, поддержавших закон об иноагентах
27.07.2024 15:46
Национальная комиссия по коммуникациям обязала оппозиционный телеканал Mtavari снять с эфира ролик, в котором перечисляются депутаты парламента Грузии, проголосовавшие за закон об иноагентах.
Речь идет о минутных видео в рекламном блоке под заголовком «Знай депутатов, подписавших русский закон». Регулятор счел, что законодатели, поддержавшие скандальную инициативу, в нем «показаны в негативном контексте».
Комиссия пришла к выводу, что видео «служат созданию препятствий политическим объединениям и их представителям» перед парламентскими выборами. Исходя из этого, клипы с фото и перечислением имен депутатов отнесли к категории политической рекламы.
По закону, политическую рекламу нельзя размещать до официального оглашения предвыборных сроков.
«В связи с тем, что за последний год Mtavari не подвергался санкциям за подобное нарушение, комиссия вынесла вещателю письменное предупреждение и обязала немедленно удалить ролики из сети вещания», – сказано в заявлении регулятора.
Решение вынесли 25 июля. Руководство Mtavari выполнило предписания, не поднимая шума. Сейчас в эфире телеканала ролики о судьях уже не показывают.
О произошедшем узнали в Конгрессе США. Хельсинская комиссия расценила действия регулятора, как цензуру правящей «Грузинской мечты».
««Грузинская мечта» использует еще одну тактику из авторитарной стратегии России, чтобы подвергнуть цензуре оппозицию и лишить грузинский народ демократического будущего, за которое они борются», — говорится в сообщении Хельсинской комиссии в соцсети Х.
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